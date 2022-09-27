Сотрудники ДБР сообщили о подозрении военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Бурятии. Он обвиняется в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.
Об этом сообщает прессслужба ДБР.
— Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащий совершил сексуальное насилие над 50-летней местной жительницей, говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области во время отступления.
Документирование преступления происходило во взаимодействии с Департаментом по защите интересов общества и государства Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что российский военный на допросе СБУ признался в расстреле гражданского в Буче.
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Бурятии. Он обвиняется в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.
Об этом сообщает прессслужба ДБР.
— Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащий совершил сексуальное насилие над 50-летней местной жительницей, говорится в сообщении.
Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области во время отступления.
Документирование преступления происходило во взаимодействии с Департаментом по защите интересов общества и государства Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что российский военный на допросе СБУ признался в расстреле гражданского в Буче.