Сотрудники ДБР сообщили о подозрении военнослужащему 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из российской Бурятии. Он обвиняется в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

— Установлено, что в марте 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащий совершил сексуальное насилие над 50-летней местной жительницей, говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

По оперативной информации, местонахождение насильника последний раз фиксировали в Харьковской области во время отступления.

Документирование преступления происходило во взаимодействии с Департаментом по защите интересов общества и государства Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что российский военный на допросе СБУ признался в расстреле гражданского в Буче.