Российский военный на допросе СБУ признался в расстреле гражданского в Буче.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в начале марта этого года он совместно с другими военнослужащими ВС РФ из автомата расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела водитель авто погиб на месте.

— Чтобы скрыть преступление, рашист совместно с сослуживцами зарыли тело убитого в лесу, — рассказали в СБУ.

В сентябре злоумышленник был задержан украинскими военными во время боевого столкновения на Херсонском направлении.

Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. Тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу.

— Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. По данным следствия, в 2019 году он активно участвовал в боевых действиях на территории Сирии. В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевщину, — отметили в СБУ.

Кроме того, в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения РФ. Среди собранных материалов – факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства.

Следователи Службы безопасности сообщили пленному оккупанту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала новые снимки, сделанные в освобожденном от российско-оккупационных войск городе Изюм Харьковской области. На одном из мест массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел погибших.