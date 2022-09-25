Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала новые снимки, сделанные в освобожденном от российско-оккупационных войск городе Изюм Харьковской области.

Об этом говорится на странице ГСЧС в Facebook.

– Изюм. Неделя непрерывного рытья и сплошная боль. Мужчины, женщины, дети. Кресты, черные пакеты, неизвестный мужчина. Номер, – подписали спасатели.

В настоящее время на месте массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел погибших.

Ранее сообщалось, что в первые дни оккупации Изюма российские военные ввели прямой запрет на похороны убитых ими горожан.