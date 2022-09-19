В первые дни оккупации Изюма русские военные ввели прямой запрет проводить похороны убитых ими горожан.

Эту информацию французской газете Le Monde подтвердил сотрудник изюмской ритуальной компании.

— Оккупанты запрещали нам какие-либо захоронения, мол, они этим будут заниматься. Мост, разделяющий город, также был разрушен: поэтому тела нужно транспортировать друг за другом, пешком, по набережной, – рассказал мужчина.

Через некоторое время этот запрет они сняли. За полугодие русской оккупации гробовщик похоронил почти 750 тел. Это в пять раз больше, чем в мирное время. По его словам, все были гражданскими, за редким исключением.

В марте «улицы Изюма были полны трупов», сказал журналистам работник-ритуальщик. После обстрела двух зданий было обнаружено 114 тел погибших.

Как писали СМИ, перед освобождением Изюма россияне успели похитить 80 детей из этого города.