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Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.
Такое количество заложников озвучил мэр города Валерий Марченко.
По его словам, детей будет очень тяжело повернуть назад.
— Неделю тому назад российские солдаты похитили 80 наших детей и отправили их в лагерь в Геленджике, — заявил представитель местных властей.
Он добавил, что перед украинским наступлением россияне поспешно готовили первоклассников к промыванию мозгов.
– Подготовка шла полным ходом. Они изъяли из наших школ все книги и заменили их русской литературой. Но теперь ваша попытка не сработает, – подчеркнул политик.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
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Незадолго до прихода украинских освободителей оккупанты вывезли из Изюма в Россию около 80 детей.
Такое количество заложников озвучил мэр города Валерий Марченко.
По его словам, детей будет очень тяжело повернуть назад.
— Неделю тому назад российские солдаты похитили 80 наших детей и отправили их в лагерь в Геленджике, — заявил представитель местных властей.
Он добавил, что перед украинским наступлением россияне поспешно готовили первоклассников к промыванию мозгов.
– Подготовка шла полным ходом. Они изъяли из наших школ все книги и заменили их русской литературой. Но теперь ваша попытка не сработает, – подчеркнул политик.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.