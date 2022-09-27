Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты, которыми российский агрессор атаковал Одесскую область.

Об этом сообщает Оперативное Командование «Юг».

« Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению выпущены 2 ракеты класса «воздух – поверхность» Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Между тем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО», – говорится в сообщении.