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Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты, которыми российский агрессор атаковал Одесскую область.
Об этом сообщает Оперативное Командование «Юг».
« Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению выпущены 2 ракеты класса «воздух – поверхность» Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Между тем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия РФ обстреляла Очаков и поселок под Николаевом - попали в дома, школу, амбулаторию и детсад.
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты, которыми российский агрессор атаковал Одесскую область.
Об этом сообщает Оперативное Командование «Юг».
« Двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря, по крымскому направлению выпущены 2 ракеты класса «воздух – поверхность» Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены в воздухе. Между тем враг направил аналогичный удар и по Кривому Рогу. Еще один истребитель Су-35 выпустил ракету Х-59 по направлению Мелитополя. И она была уничтожена силами ПВО», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что армия РФ обстреляла Очаков и поселок под Николаевом - попали в дома, школу, амбулаторию и детсад.