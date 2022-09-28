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Об этом сообщил в Телеграмме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Укринформ.
«Оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения. Вечером, около 20.40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Продолжается ликвидация последствий», – говорится в сообщении.
По Днепропетровщине и Запорожью из российского самолета было выпущено пять управляемых ракет Х-59, четыре из них сбила украинская ПВО.
Об этом сообщил в Телеграмме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Укринформ.
«Оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения. Вечером, около 20.40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Продолжается ликвидация последствий», – говорится в сообщении.
По Днепропетровщине и Запорожью из российского самолета было выпущено пять управляемых ракет Х-59, четыре из них сбила украинская ПВО.