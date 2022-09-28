В Кривом Роге во время вечерней атаки российская ракета Х-59 попала в объект гражданской инфраструктуры, повлекшие значительные разрушения.

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Укринформ.

«Оккупанты варварскими обстрелами продолжают террор мирных общин и населения. Вечером, около 20.40, враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Последствия ракетной атаки: ракеты Х-59 – одна ракета сбита, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. Разрушения значительны. Продолжается ликвидация последствий», – говорится в сообщении.

По Днепропетровщине и Запорожью из российского самолета было выпущено пять управляемых ракет Х-59, четыре из них сбила украинская ПВО.