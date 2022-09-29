В Мелитополе взорвали автомобиль коллаборантки Елены Шапуровой.

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

— Подгорело авто местной топ-коллаборантки Елены Шапуровой. Лицо, в мирной жизни прославившееся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашло свое «призвание»: возглавило оккупационный «департамент образования» и всячески помогало оккупантам насаждать рашистский режим «образования». По данным очевидцев, предательница жива, однако испугалась до полусмерти, - сообщил он.

Издание РИА-Мелитополь уточняет, что ее красный Lanos взорвали представители Сопротивления.

Напомним, что 14 августа украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под оккупированным Мелитополем. Он частично уничтожен.

27 июля в Херсоне участники Движения сопротивления взорвали автомобиль с так называемой «полицией» российской оккупационной администрации.