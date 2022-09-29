После сегодняшнего обстрела Николаева прокуратура области начала досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

— Вражеским огнем повреждены гражданские объекты, в частности, учебное заведение и музей. Пострадавших посреди мирного населения нет. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют, — отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, ночью 29 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Попадания, в частности, зафиксированы в центре города. Повреждения получили гражданские объекты, в том числе здание музея и учебного заведения.