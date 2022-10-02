За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
За минувшие сутки от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.
Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.
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За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
За минувшие сутки от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.
Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.