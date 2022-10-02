За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

За минувшие сутки от вражеских ударов пострадали более 30 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

Также российская оккупационная армия вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздолевка;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

на Новопавловском и Запорожском направлениях - Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

на Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии зафиксированы в районах 28 населенных пунктов недалеко от линии столкновения.

Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 1 октября на южном фронте уничтожили 64 россиянина и более тридцати единиц их техники. Кроме того, один русский бронетранспортер украинские военные забрали в качестве трофея.