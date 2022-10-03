Российские оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области.

В результате обстрела пострадал человек, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и двум селам Запорожского района», — отметил чиновник.

В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Поврежден реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.

В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.

Напомним, два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.