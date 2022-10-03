|Швидкість вітру:
|6.2 м/с
|Схід сонця:
|06:52
|Захід сонця:
|18:29
|Температура завтра:
|+16 C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|07:00
|Захід сонця
|18:33
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.1 грн
|41.6 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
Российские оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области.
В результате обстрела пострадал человек, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и двум селам Запорожского района», — отметил чиновник.
В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Поврежден реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.
В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
Напомним, два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.
Российские оккупанты ночью 3 октября выпустили около 10 ракет С-300 по Запорожью и области.
В результате обстрела пострадал человек, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
«Враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и двум селам Запорожского района», — отметил чиновник.
В областном центре разрушений подверглись объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Поврежден реабилитационный центр, где обучались дети с особыми потребностями.
В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов.
Напомним, два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.