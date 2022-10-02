Два человека погибли, семь были ранены в результате обстрела российскими войсками Николаева и Николаевского района в ночь на 2 октября.

Об этом сообщают мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Обстрел Николаева произошел примерно в 3:45. оккупанты выпустили ракеты из комплекса С-300. Пока известно о повреждениях в четырех многоквартирных домах.

В частности, попадание около двух 4-этажек. В двух квартирах одного из домов возник пожар, его уже ликвидировали.

Также попадание зафиксировали возле территории больницы.

Также ночью в результате вражеского обстрела села Шевченко Шевченковской общины два человека погибли, частично разрушен жилой дом.

Напомним, ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО .

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчарышин