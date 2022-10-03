В Черном море российские захватчики увеличили количество ракетоносителей до пяти, группировка кораблей пополнилась двумя подлодками.

Об этом сообщил спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

— Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, маневрирующих, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове враг держит 3 надводных корабля и 2 подлодки, на борту которых 32 крылатые ракеты «Калибр», — сказал Сергей Братчук.

Он добавил, что из-за усиления шторма в Черном море повышается минная опасность. Сорванные с якоря снаряды могут детонировать прямо в воде или волнами прибиться к берегу, рассказал он.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что освобождение города Лиман Донецкой области подтверждает, что украинцы преуспевают и могут освобождать свою землю.