С 4 октября во временно оккупированном Россией Энергодаре на Запорожье введен комендантский час «в целях безопасности».

Об этом сообщает издание «РИА Новости», подконтрольное кремлю.

Оккупационные «власти» Энергодара утверждают, что комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00, не сообщая о конечной дате. Это делается якобы в целях безопасности.

У работников АЭС и ТЭС, которые будут передвигаться по городу в это время, оккупанты потребуют удостоверение личности и спецпропуск. В период комендантского часа также запрещена работа круглосуточных магазинов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил договор о «присоединении» к России временно оккупированных территорий Украины: так называемых «ДНР» и «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей.