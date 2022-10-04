Бегство российских военных на херсонском направлении характеризуется использованием мирных жителей для прикрытия от украинских авиации и артиллерии.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на бойцов ВСУ, которые становились свидетелями подобных военных преступлений за последние сутки.

Чтобы выйти живыми из северной части Херсонщины, россияне пользуются гражданскими украинцами как «живым щитом ».

— Сейчас мы переходим от одной деревни в следующую, потом в другую и, наконец, вернем Херсон. Но прогресс замедляется из-за присутствия гражданских лиц в селах, удерживаемых оккупационными войсками. По нашей информации, россияне не дают им покинуть территорию, — объяснил ситуацию один из украинских военных.

Как говорили в командовании, на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимой подготовки и уже начали сдаваться в плен.