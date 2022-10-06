В российском плену находятся еще более двух тысяч защитников Мариуполя.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник штаба полка «Азов» Богдан Кротевич – позывной «Тавр», передает Укринформ.

— Весь вышедший из плена офицерский состав активно сотрудничает с координационным штабом по освобождению других пленных. Никто не забыт. Офицеры, государство со своей стороны, медиа, волонтеры, должны помнить, что в застенках россии до сих пор остается более двух тысяч защитников Мариуполя, — отметил Богдан Кротевич.

По его словам, сейчас есть идея нового «обменного фонда», чтобы освободить украинских пленных, которую пока не озвучивают.

Начальник штаба добавил, что есть информация о пребывании сейчас в Еленовке защитников Мариуполя и, в частности, бойцов «Азова».

– Война еще не закончилась. Наша война не кончилась в Мариуполе. Наша война продолжается до сих пор в плену, на поле боя и в процессе восстановления. Наша война не закончилась, потому что это наш путь, а это защита Родины и нашей нации. Наша цель – это победа, которая не дается просто так, – добавил Богдан Кротевич.

Ранее сообщалось, Россия удерживает в плену 2,5 тысяч украинцев, среди них много гражданских.