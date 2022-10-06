Увлечения в украинский плен мобилизованные «днровцы», успевшие повоевать на фронте, просят прощения у украинцев. Они также призывают других находящихся в Херсонской области российских военнослужащих сложить оружие.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное по каналу «Эспрессо».

— Мужики, кто еще остался на Херсонщине, не сопротивляйтесь — это бесполезно. Лучше либо сложить оружие и уехать, либо уйти в самоволку. Это не наша война. Мы не можем сопротивляться, мы только мобилизованы. Нас толком никто не учил ничему, — сказал один из пленных.

Другой «днровец», представившийся как Михаил Рафальский, призвал других военнослужащих «просто сдаться» и не слушать командование во избежание жертв.

– Сдайтесь добровольно. Вам будет гарантирована жизнь, здесь питание, здесь вода, здесь – все, одежда. Лучше сдавайтесь, чтобы не было жертв. И не слушайте никого, сдайтесь! Здесь вас никто не бросит. Не слушайте свое командование – просто сдайтесь! – сказал он.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин приступил к скрытой мобилизации граждан страны-агрессора после первых значительных неудач своей армии, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.