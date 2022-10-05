Российский диктатор Владимир Путин приступил к скрытой мобилизации граждан страны-агрессора после первых значительных неудач своей армии, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

— Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались, - сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение «боевого армейского резерва страны», начали активно рекрутировать людей российские ПИК, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования РФ.

- Было много примеров того, что скрытно проводится мобилизация, но об этом никто не говорил, - сказал Вадим Скибицкий.

Напомним, на временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста.