На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

На блокпостах усилена проверка документов, выезды из подконтрольных россиянам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10. просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал опрокидывание первых мобилизованных на Юг Украины. Он акцентировал, что «дополнительный ресурс противника – всегда плохо для поля боя».