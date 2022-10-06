Российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает РБК-Украина.

Он предупредил, что россияне имеют привязку к дате, поэтому могут обстрелять Украину как символический «подарок» главе Кремля.

— Учитывая привязчивость нашего противника к сакральным датам, а мы помним, что в День Независимости противник совершал массированные удары, чтобы посеять панику. Не исключается, что противник будет такое делать и на день рождения своего вождя, – заявил Алексей Громов.

В Генштабе не исключают, что, возможно, обстрелами будет руководить сам российский диктатор или это будет самостоятельное решение военных руководителей.

— Если это будет решение военных руководителей, то хотелось бы, чтобы они накосились, и были кадровые решения. А для наших военных это будет обычный день. Единственное, видимо, они будут пытаться предоставить противнику как можно больше возможностей побывать на концерте Кобзона, подчеркнул он.

Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. То есть, завтра ему исполнится 70 лет.

Ранее российский диктатор Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.