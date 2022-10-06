В ночь на 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси.

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии «УП».

— Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предварительное применение авиации по этому направлению было 28 августа, - сказал он.

Как уточнил «Украинской правде» спикер Воздушных сил Юрий Игнат, речь идет об ударе по Хмельнитчине, который противник нанес ракетами Х-22.

Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры. Другая упала на пустыре.

Напомним, россияне пытаются поражать критические объекты дронами-камикадзе как можно эффектнее, чтобы вызвать мощные пожары и значительные разрушения и влиять на психологическое состояние украинцев.