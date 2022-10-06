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Аниматор Андрей Корзинкин, работавший над игрой Metro Exodus в составе студии 4A Games, погиб на южном фронте во время выполнения «боевого задания».
Об этом 5 октября сообщили его коллеги.
Компания предлагала персоналу эвакуацию за пределы Украины сразу после вторжения, но Андрей принял решение остаться в Украине, чтобы защитить свой дом.
Мужчина помог своим родным уехать из Мариуполя, прежде чем присоединиться к Вооруженным силам Украины.
Он пал 24 сентября под Николаевом во время «выполнения боевого задания в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»
К моменту гибели Андрею Корзинкину было 33 года, военнослужащего с почестью похоронили на военном кладбище.
— Андрей был прекрасным человеком, очень чутким и поддерживающим, всегда готовым помочь, невероятно ответственным и преданным человеком, — написал его коллега, технический дизайнер 4A Games Виталий Кеда.
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Аниматор Андрей Корзинкин, работавший над игрой Metro Exodus в составе студии 4A Games, погиб на южном фронте во время выполнения «боевого задания».
Об этом 5 октября сообщили его коллеги.
Компания предлагала персоналу эвакуацию за пределы Украины сразу после вторжения, но Андрей принял решение остаться в Украине, чтобы защитить свой дом.
Мужчина помог своим родным уехать из Мариуполя, прежде чем присоединиться к Вооруженным силам Украины.
Он пал 24 сентября под Николаевом во время «выполнения боевого задания в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»
К моменту гибели Андрею Корзинкину было 33 года, военнослужащего с почестью похоронили на военном кладбище.
— Андрей был прекрасным человеком, очень чутким и поддерживающим, всегда готовым помочь, невероятно ответственным и преданным человеком, — написал его коллега, технический дизайнер 4A Games Виталий Кеда.