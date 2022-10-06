Аниматор Андрей Корзинкин, работавший над игрой Metro Exodus в составе студии 4A Games, погиб на южном фронте во время выполнения «боевого задания».

Об этом 5 октября сообщили его коллеги.

Компания предлагала персоналу эвакуацию за пределы Украины сразу после вторжения, но Андрей принял решение остаться в Украине, чтобы защитить свой дом.

Мужчина помог своим родным уехать из Мариуполя, прежде чем присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Он пал 24 сентября под Николаевом во время «выполнения боевого задания в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»

К моменту гибели Андрею Корзинкину было 33 года, военнослужащего с почестью похоронили на военном кладбище.