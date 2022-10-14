Первая попытка британской компании Skyrora попасть в космос потерпела неудачу, когда ракета-носитель упала в море вскоре после старта.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что согласно плану, ракета-носитель должна была вывести свой аппарат Skylark L на высоту более 100 км, однако из-за технических проблем она упала в море всего в полукилометре от места запуска на полуострове Ланганес в Исландии.

— Хотя эта попытка запуска прошла не совсем так, как мы ожидали, это, тем не менее, была ценная возможность для обучения и огромной победой для новых отношений между Исландией и Великобританией, а также европейским космическим сектором в целом, — сказал Владимир Левикин, основатель и генеральный директор компании Skyrora.

Левикин, который родился в Запорожье, однако длительное время проживает в Великобритании, добавил, что несмотря на неудачу в Исландии, он уверен в том, что его компании удастся достичь своей цели – запустить орбитальный аппарат с территории Британии в 2023 году.

В следующем году компания Skyrora, базирующаяся в Эдинбурге, собирается начать орбитальные запуски со строящегося на Шетландских островах космодрома Саксаворд. В них планируется использовать гораздо больший аппарат – Skyrora XL.