Россияне восполняют свои потери сотрудниками критической инфраструктуры РФ, несмотря на предварительное бронирование определенного списка работников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины», — говорится в сообщении.

По информации Генштаба, несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры Российской Федерации, руководители таких предприятий все же получают планы, вынужденные выполнять. Именно поэтому они направляют своих сотрудников в военкоматы.

«Продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании «Вагнер» более половины составляют наемники упомянутой категории», — добавили в Генштабе.

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