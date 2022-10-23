Группа хакеров Black Reward обнародовала ряд документов, касающихся ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает Iran International.

В пятницу группа заявила, что сломала систему электронной почты иранской компании Nuclear Power Production and Development, угрожая, что обнародует документы, если правительство Исламской Республики не освободит всех политзаключенных и задержанных протестующих. Хакеры заявили, что в общей сложности получили доступ к 50 ГБ данных.

Поскольку правительство проигнорировало требования хакеров, они начали публиковать данные в сети.

- Опубликованные документы содержат контракты иранской компании по производству и развитию атомной энергии с отечественными и зарубежными партнерами, графики управления и эксплуатации Бушерской АЭС, идентификационные данные и платежные квитанции инженеров и сотрудников компании, а также паспорта и визы иранских и российских специалистов Бушерской электростанции. в сообщении группы в социальных сетях

Ранее на этой неделе группа также объявила, что сломала электронную почту руководителей и сотрудников Press TV, международного правительственного англоязычного канала новостей.

Напомним, Североатлантический Альянс получил информацию, указывающую на иранское происхождение боевых дронов, которыми россия сейчас атакует мирные города и критическую инфраструктуру Украины.