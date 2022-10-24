Начиная с понедельника 24 октября Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии. Одной из причин удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину в Facebook.

— С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объемов поставок газа «Газпромом» в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00, отметил он.

Министр призвал жителей Молдовы экономить электроэнергию для того, чтобы не было необходимости вводить принудительные отключения.

- Обращение к предпринимателям и деловой среде: отключите рекламное или декоративное освещение, измените время производства, по возможности используйте индивидуальные генераторы,

– призвал Спину.

По его словам, правительство Молдовы 24 октября планирует принять меры по экономии электроэнергии.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия ударами по критической инфраструктуре Украины намерена спровоцировать новые волны беженцев в Европу.