Россия ударами по критической инфраструктуре Украины намерена спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах», — отметил он.

Как подчеркнул Михаил Подоляк, единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорая передача Украине ПВО и ракет к ней.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».

российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области. В частности,