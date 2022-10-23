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Россия ударами по критической инфраструктуре Украины намерена спровоцировать новые волны беженцев в Европу.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
«Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах», — отметил он.
Как подчеркнул Михаил Подоляк, единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорая передача Украине ПВО и ракет к ней.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение.
Россия ударами по критической инфраструктуре Украины намерена спровоцировать новые волны беженцев в Европу.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
«Ударами по украинской критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах», — отметил он.
Как подчеркнул Михаил Подоляк, единственный способ остановить гуманитарную катастрофу — скорая передача Украине ПВО и ракет к ней.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение.