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К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате атак российской армии на украинскую энергоинфраструктуру.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Постепенно свет появляется в разных микрорайонах города.
Он поблагодарил энергетиков за работу и напомнил горожанам о режиме экономии электроэнергии.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что мобильная связь также восстановлена.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.
К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате атак российской армии на украинскую энергоинфраструктуру.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Постепенно свет появляется в разных микрорайонах города.
Он поблагодарил энергетиков за работу и напомнил горожанам о режиме экономии электроэнергии.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что мобильная связь также восстановлена.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
В результате массированного обстрела страны утром 22 октября в Николаевской области без света остались 188 тысяч 400 абонентов. Всего в Украине без электроснабжения почти 1,5 миллиона потребителей.