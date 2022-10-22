К вечеру 22 октября в Николаеве возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате атак российской армии на украинскую энергоинфраструктуру.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Постепенно свет появляется в разных микрорайонах города.

Он поблагодарил энергетиков за работу и напомнил горожанам о режиме экономии электроэнергии.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что мобильная связь также восстановлена.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября, сообщили в «Укрэнерго».

российские войска попали крылатыми ракетами в два объекта критической инфраструктуры в Николаевской области. В частности,