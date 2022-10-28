Неизвестные совершили излом в доме спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Калифорнии. Пострадал муж.

Об этом пишут Reuters и Sky News.

По данным СМИ, мужчина высокопоставленной должности Пол Пелоси, подвергся «жестокому нападению», когда самой Нэнси не было дома. Его доставили в больницу, где он получает медицинскую помощь.

Мужчину, напавшего на дом супругов Пелоси в Сан-Франциско задержали. Его мотивы выясняются.

Напомним, ранее власти КНР объявили о сворачивании сотрудничества с США в ряде отраслей из-за визита в Тайвань спикера Палаты представителей американского парламента Нэнси Пелоси.