За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожье. Разрушены дома и квартиры.

Об этом в телеграмме сообщает Запорожская областная военная администрация.

«В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Дорожнянка, Малые Щербаки, Гуляйполе, Железнодорожное, Ольговское, Красное, Степное, Новоандреевка, Волшебное, Полтавка, Новоданиловка, Малиновка», - говорится.

Поступили 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

Как сообщалось, по данным Генштаба, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяне уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника.