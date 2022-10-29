Утром 29 октября армия Российской Федерации нанесла удары по территории Широковского общества в Николаевской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Пока известно о повреждении частных жилых домов. Полная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На местах происшествия работают правоохранители.

«28 октября, ориентировочно в 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 и сегодня, 29 октября, в 05:30 обстрелов подвергся населенный пункт Широковского общества. В результате разрушены два жилых дома, еще три – повреждены (обломками выбиты окна и повреждены крыши). Пострадавших нет», – сообщает Николаевская ОГА.

В результате вчерашних нанесенных ударов по областному центру, полицейские задокументировали повреждения админздания, частного жилого дома, помещения частных предприятий, транспортных средств.

Также вчера обстрелы потерпела территория Галицыновской общины. Пострадали четверо мирных жителей от 27 до 86 лет.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по части 1 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).