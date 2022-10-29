Российский военный рассказал другу об уходе из Николаевского направления и вероятной передислокации в Беларусь.

Перехваченный разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны в Фейсбуке.

— Сегодня меня в этом мире больше не будет... Возможно, но не точно... Потому что сегодня наше направление Николаевское собирается и уходит... в Россию. Отдаем все позиции, все…, – рассказал захватчик.

Военный в абсолютном отчаянии. По его словам, украинские защитники разбивают врага по всем направлениям, а россияне с этим ничего сделать не могут.

– Говорят, заходить будем через Беларусь, – говорит он.

Захватчик также рассказывает о намерении продлить контракт на 5 лет, чтобы уничтожать украинцев, поскольку из-за сопротивления сил обороны РФ не может завоевать земли, за которыми пришли, многие потеряли.