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Такое решение приняла столичная комиссия по ЧС, передает Укринформ со ссылкой на Newsmaker.
«В результате повышения тарифа на электроэнергию, увеличения операционных расходов из-за роста индекса инфляции, у Apă-Canal Chișinău в конце текущего года наблюдается дефицит более 400 млн леев, а на 2023 год дефицит достигнет 700 млн леев... Тяжелое финансовое состояние Apăin-u следствие того, что тариф, не покрывающий даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решение, чтобы прекратить финансовый спад компании», - говорится в сообщении мэрии Кишинева.
Комиссия по ЧС поручила Apă-Canal Chișinău доработать и подать муниципальному совету Кишинева проект решения об утверждении тарифов на предоставление услуг водоснабжения и канализации, а также очистку сточных вод.
«Мы созовем внеочередное заседание муниципального совета Кишинева и включим в повестку дня поднятые для рассмотрения вопросы», - говорится в сообщении.
Накануне глава Apă-Canal Chișinău Ирина Гутник заявила, что из-за финансового состояния компании «существует большой риск» прекращения поставок воды в столицу. По ее словам, финансовые затруднения на предприятии начались еще в 2015 году.
Такое решение приняла столичная комиссия по ЧС, передает Укринформ со ссылкой на Newsmaker.
«В результате повышения тарифа на электроэнергию, увеличения операционных расходов из-за роста индекса инфляции, у Apă-Canal Chișinău в конце текущего года наблюдается дефицит более 400 млн леев, а на 2023 год дефицит достигнет 700 млн леев... Тяжелое финансовое состояние Apăin-u следствие того, что тариф, не покрывающий даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решение, чтобы прекратить финансовый спад компании», - говорится в сообщении мэрии Кишинева.
Комиссия по ЧС поручила Apă-Canal Chișinău доработать и подать муниципальному совету Кишинева проект решения об утверждении тарифов на предоставление услуг водоснабжения и канализации, а также очистку сточных вод.
«Мы созовем внеочередное заседание муниципального совета Кишинева и включим в повестку дня поднятые для рассмотрения вопросы», - говорится в сообщении.
Накануне глава Apă-Canal Chișinău Ирина Гутник заявила, что из-за финансового состояния компании «существует большой риск» прекращения поставок воды в столицу. По ее словам, финансовые затруднения на предприятии начались еще в 2015 году.