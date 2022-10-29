В столице Молдовы Кишиневу объявили чрезвычайную ситуацию в области водоснабжения и канализации.

Такое решение приняла столичная комиссия по ЧС, передает Укринформ со ссылкой на Newsmaker.

«В результате повышения тарифа на электроэнергию, увеличения операционных расходов из-за роста индекса инфляции, у Apă-Canal Chișinău в конце текущего года наблюдается дефицит более 400 млн леев, а на 2023 год дефицит достигнет 700 млн леев... Тяжелое финансовое состояние Apăin-u следствие того, что тариф, не покрывающий даже эксплуатационные расходы и обязательства оператора, является одним из самых низких в стране. По этой причине необходимо принять меры, найти решение, чтобы прекратить финансовый спад компании», - говорится в сообщении мэрии Кишинева.

Комиссия по ЧС поручила Apă-Canal Chișinău доработать и подать муниципальному совету Кишинева проект решения об утверждении тарифов на предоставление услуг водоснабжения и канализации, а также очистку сточных вод.

«Мы созовем внеочередное заседание муниципального совета Кишинева и включим в повестку дня поднятые для рассмотрения вопросы», - говорится в сообщении.

Накануне глава Apă-Canal Chișinău Ирина Гутник заявила, что из-за финансового состояния компании «существует большой риск» прекращения поставок воды в столицу. По ее словам, финансовые затруднения на предприятии начались еще в 2015 году.