Испанская полиция изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны розничной стоимостью не менее 64 миллионов евро.

По их словам, эта партия является крупнейшей из найденных полицейскими в Испании или за рубежом, пишет Reuters.

Полиция провела обыски на нескольких фермах и на производственных предприятиях по всей Испании во время операции под названием «Сады». Они арестовали двадцать человек от 20 до 59 лет.

«Гражданская гвардия конфисковала самый большой тайник с упакованной марихуаной, обнаруженную до сих пор. Обнаруженные пакеты эквивалентны примерно 1,1 миллиону растений», — говорится в заявлении гражданской гвардии Испании.

Полиция сообщила, что банда высушила растения марихуаны, упаковала их и уже успела отправить их дельцам в Испанию, Швейцарию, Германию и Бельгию. Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но подробности сделки были обнародованы только сегодня, 5 ноября.