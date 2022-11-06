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Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает хорошим примером для других городов отлаженную противопроветренную оборону вокруг Николаева. Благодаря ей, по его словам, иранские дроны «уже боятся и облетают Николаев».
Об этом он сказал в интервью главной редакторе издания «ГОРДОН» Олесе Бацман.
Роман Костенко считает, что эффективная защита от Shahed-136 — заслуга председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.
— Я могу сказать по югу, например, по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с (генералом, — прим.) Дмитрием Марченко... на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что (иранские дроны-камикадзе, применяемые Россией, — прим.) Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают. Но это был комплекс мер – от средств РЭБ до пулеметного огня, до организации гражданского населения, – сказал Роман Костенко.
Напомним, в ночь на 5 ноября все дроны-камикадзе, запущенные армией РФ по объектам в Николаевской области, были ликвидированы в воздухе.
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Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает хорошим примером для других городов отлаженную противопроветренную оборону вокруг Николаева. Благодаря ей, по его словам, иранские дроны «уже боятся и облетают Николаев».
Об этом он сказал в интервью главной редакторе издания «ГОРДОН» Олесе Бацман.
Роман Костенко считает, что эффективная защита от Shahed-136 — заслуга председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.
— Я могу сказать по югу, например, по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с (генералом, — прим.) Дмитрием Марченко... на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что (иранские дроны-камикадзе, применяемые Россией, — прим.) Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают. Но это был комплекс мер – от средств РЭБ до пулеметного огня, до организации гражданского населения, – сказал Роман Костенко.
Напомним, в ночь на 5 ноября все дроны-камикадзе, запущенные армией РФ по объектам в Николаевской области, были ликвидированы в воздухе.