Полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко считает хорошим примером для других городов отлаженную противопроветренную оборону вокруг Николаева. Благодаря ей, по его словам, иранские дроны «уже боятся и облетают Николаев».

Об этом он сказал в интервью главной редакторе издания «ГОРДОН» Олесе Бацман.

Роман Костенко считает, что эффективная защита от Shahed-136 — заслуга председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и генерала Дмитрия Марченко.

— Я могу сказать по югу, например, по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с (генералом, — прим.) Дмитрием Марченко... на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что (иранские дроны-камикадзе, применяемые Россией, — прим.) Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают. Но это был комплекс мер – от средств РЭБ до пулеметного огня, до организации гражданского населения, – сказал Роман Костенко.

Напомним, в ночь на 5 ноября все дроны-камикадзе, запущенные армией РФ по объектам в Николаевской области, были ликвидированы в воздухе.