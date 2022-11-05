Все дроны-камикадзе, которые армия РФ ночью запустила по объектам Николаевской области, были ликвидированы в воздухе.

Об этом в эфире телемарафона 5 ноября рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Успешно этой ночью отработали наши Вооруженные силы, противовоздушная оборона. Мы – в помощь. Сейчас ищем еще один сбитый дрон, Нацгвардия стреляла (в БПЛА, – прим.). Хочу видеть подтверждение воочию, но точно его сбили. Сегодня ночью по Николаевской области ударов «Шахидами» не было. Все что были – все были сбиты, – сказал Виталий Ким.

Он добавил, что количество дронов-камикадзе, которые использует РФ, уменьшилось, что может свидетельствовать о том, что партия БПЛА данного типа заканчивается. Однако есть информация, что скоро вражеские войска начнут использовать новое оружие. Наши военные уже готовятся к этому.

Ранее сообщалось, что на юге сбили два российских вертолета Ка-52 и шесть беспилотников-камикадзе «Shahed-136».