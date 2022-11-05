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4 ноября, поздно вечером, в Херсонской области силами и средствами воздушного командования «Юг» сбиты два ударных российских вертолета Ка-52.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Также, в небе над Николаевщиной, сбиты 3 вражеских дрона-камикадзе силами и средствами воздушного командования «Юг», еще 3 — другими подразделениями Сил обороны юга страны.

Напомним, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами россиян в Херсонской области и поразили колонну.

Также в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.