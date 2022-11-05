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Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в пятницу 4 ноября наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил на юге.
Выполнено около 170 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Российское войско сократилось на:
В Генштабе уточнили информацию об ударах ВСУ по россиянам в Херсонской области в течение 3 ноября.
В результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.
Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.
Напомним, в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
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А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в пятницу 4 ноября наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил на юге.
Выполнено около 170 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».
Российское войско сократилось на:
В Генштабе уточнили информацию об ударах ВСУ по россиянам в Херсонской области в течение 3 ноября.
В результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.
Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.
Напомним, в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.