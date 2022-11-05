Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в пятницу 4 ноября наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил на юге.

Выполнено около 170 огневых задач, сообщает Оперативное командование «Юг».

Российское войско сократилось на:

32 оккупанта

4 зенитных и артиллерийских установки

3 танка

3 автомобиля

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В Генштабе уточнили информацию об ударах ВСУ по россиянам в Херсонской области в течение 3 ноября.

В результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.

Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка. Информация о потерях живой силы врага уточняется.

Напомним, в Оперативном командовании «Юг» подтвердили, что 2 ноября вблизи Снигиревки Николаевской области ВСУ уничтожили 6 цистерн с топливом россиян.