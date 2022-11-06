Ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве сложная, но важно, что временные отключения сейчас в Киеве контролируются.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграмме.

- Киев. Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе, – написал Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему и не допустить массового отключения электроэнергии.

— Главное, что продолжающиеся сейчас временные отключения — контролируемые, — заявил Кирилл Тимошенко.

По его словам, ярость и беспомощность, возникающие у граждан — это то, чего и хотел добиться враг, атакуя энергообъекты.

— Поэтому работаем, не паникуем. Все будет хорошо! – добавил Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 миллиона человек.