В Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 миллиона человек.

Об этом сообщает The New York Times.

Отметятся, что столичные власти предупредили о том, что они получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани остановки.

Как пишет издание, ссылаясь на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, если дело действительно дойдет до этого, то в городе объявят эвакуацию.

— Мы понимаем, что если Россия продолжит подобные атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения, — сказал Роман Ткачук.

При этом он подчеркнул состоянием сейчас ситуация контролируемая и нет никаких причин для того, чтобы большое количество мирных жителей покидало Киев.

Как сообщалось, сегодня, 6 ноября, в столице и семи областях введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.