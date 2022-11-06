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Сегодня, 6 ноября, в столице и семи областях введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом НЭК «Укрэнерго» сообщает в Facebook.
— Сегодня, 6 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений, – говорится в сообщении.
Отмечается, что внедренные ограничения необходимы для уменьшения нагрузки на сети, обеспечения постоянной балансировки энергосистемы и избегания повторных аварий после повреждений, нанесенных ракетными обстрелами и атаками вражеских дронов.
Напомним, ррезидент Украины Владимир Зеленский обсудил с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон возможность оказать помощь городу Николаеву, почти ежедневно страдающему от российской агрессии.
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Сегодня, 6 ноября, в столице и семи областях введены в действие графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом НЭК «Укрэнерго» сообщает в Facebook.
— Сегодня, 6 ноября, диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений, – говорится в сообщении.
Отмечается, что внедренные ограничения необходимы для уменьшения нагрузки на сети, обеспечения постоянной балансировки энергосистемы и избегания повторных аварий после повреждений, нанесенных ракетными обстрелами и атаками вражеских дронов.
Напомним, ррезидент Украины Владимир Зеленский обсудил с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон возможность оказать помощь городу Николаеву, почти ежедневно страдающему от российской агрессии.