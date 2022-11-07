Иран передал России беспилотники до начала войны в Украине.

Такое заявление озвучил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли в своем Twitter.

По словам Роберта Мелли, поставки действительно осуществлялись во время войны.

— Неправда, что Иран до войны не давал ограниченное количество беспилотников. Летом их опрокинули десятки. А на оккупированной территории Украины (иранцы — прим.) есть военные специалисты, которые помогают России использовать их (дроны, — прим.) против мирных жителей Украины, — говорится в сообщении.

Робер Мелли добавил, что столкнувшемуся с этими доказательствам Ирану «нужна новая политика, а не новая история».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда говорит, что поставлял России боевые дроны якобы только до начала полномасштабной войны.