В оккупированном Херсоне приостановили трансляцию российские пропагандистские каналы.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в Telegram.

По его словам, вещание каналов РФ прекратилось еще неделю назад. Вместо них заработало «Суспільне» на 92.00FM.

Как сообщалось, около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе временно оккупированный областной центр, остались без света и воды из-за повреждений оккупантами высоковольтной ЛЭП.