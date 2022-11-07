Около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе временно оккупированный областной центр, остались без света и воды из-за повреждений оккупантами высоковольтной ЛЭП.

Об этом написал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в телеграмм-канале.

— Около 10 населенных пунктов области остались без света, как следствие, и воды. В том числе и весь Херсон. Повреждена высоковольтная ЛЭП. оккупанты уже «отчитались» о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают, – написал Юрий Соболевский.

Он также отмечает, что страх перед ВСУ толкает оккупантов делать «безумные вещи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.