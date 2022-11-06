Россия готовит новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

— Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего, энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона готовится отвечать на новые удары со стороны российских террористов.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что запасы ракет в РФ почти исчерпаны, однако террор дронами может продолжаться еще долго.