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Россия готовит новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
— Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего, энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона готовится отвечать на новые удары со стороны российских террористов.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что запасы ракет в РФ почти исчерпаны, однако террор дронами может продолжаться еще долго.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Россия готовит новые массовые удары по украинской энергетической инфраструктуре. Для этого он может использовать иранские ракеты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
— Мы понимаем также, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре, прежде всего, энергетической. В частности, для этого России понадобились иранские ракеты, – сказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона готовится отвечать на новые удары со стороны российских террористов.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что запасы ракет в РФ почти исчерпаны, однако террор дронами может продолжаться еще долго.