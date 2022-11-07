Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, в то же время контингент войск РФ пока не несет Украине критическую угрозу со стороны Приднестровья.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что в соседней с Одесщиной и Винницкой Молдовы сторонники пророссийской партии «Шор» устраивают антиправительственные протесты. Таким образом, россия использует скрытых агентов спецслужб для расшатывания ситуации в стране.

— Опасаясь симпатики украинцам от жителей Молдовы, Москва хочет максимально использовать социальное недовольство людей: из-за экономики склонить правительство Молдовы на свою сторону, — говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что эти социально-политические авантюры не имеют успеха.

— Контингент рашистских войск не несет критической угрозы со стороны Приднестровья. Но Силы обороны Украины тщательно мониторят ситуацию, заверили в ОК «Юг».

Ранее сообщалось, что абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.