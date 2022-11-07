Назначенный оккупантами «мэр» Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города в ночь на 7 ноября начался масштабный пожар - загорелось помещение управления железной дороги.

Об этом он написал в Telegram.

Гауляйтер утверждает, что здание в центре загорелось в результате прямого попадания снарядов. При этом была пробита стена между 3 и 4 этажами.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, по состоянию на утро 7 ноября здание продолжает палаты.

Напомним, в ОК «Юг» подтвердили поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 захватчиков, нанесен существенный урон.