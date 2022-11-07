Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.

Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах, сообщает Оперативное командование «Юг».

Ориентировочные потери противника в течение боевого дня: 14 оккупантов, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются.

Также в ОК «Юг» подтвердили поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 захватчиков, нанесен существенный урон.

Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

Ранее сообщалось, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.