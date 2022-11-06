Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под удар попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА, сообщает Генштаб ВСУ.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.

Ранее украинские военные сбили два вертолета Ка-52 «Аллигатор» и один БПЛА «Мерлин». Также ВСУ поразили район сосредоточения российских оккупационных войск в Херсонской области.