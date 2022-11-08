По меньшей мере, 15 тысяч человек в Европе в этом году умерли из-за повышенной температуры воздуха.

Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.

Жара убила 4000 человек в Испании, более 1000 - в Португалии. В Германии в течение трех месяцев лета от жары умерло почти 4 500 человек, а в Великобритании — более 3 200. В ВОЗ ожидают, что эти цифры будут расти.

За период с 1961 по 2021 годы температура в Европе повышалась со средней скоростью около 0,5 °C за десятилетие. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, этот регион нагревается быстрее всего на Земле.

За предыдущие 50 лет в Европе экстремальные температуры повлекли более 148 000 смертей.

Напомним, верх Темзы переместился более чем на 8 километров ниже по течению из- за аномальной жары в Великобритании.