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По меньшей мере, 15 тысяч человек в Европе в этом году умерли из-за повышенной температуры воздуха.
Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.
Жара убила 4000 человек в Испании, более 1000 - в Португалии. В Германии в течение трех месяцев лета от жары умерло почти 4 500 человек, а в Великобритании — более 3 200. В ВОЗ ожидают, что эти цифры будут расти.
За период с 1961 по 2021 годы температура в Европе повышалась со средней скоростью около 0,5 °C за десятилетие. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, этот регион нагревается быстрее всего на Земле.
За предыдущие 50 лет в Европе экстремальные температуры повлекли более 148 000 смертей.
Напомним, верх Темзы переместился более чем на 8 километров ниже по течению из- за аномальной жары в Великобритании.
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По меньшей мере, 15 тысяч человек в Европе в этом году умерли из-за повышенной температуры воздуха.
Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения.
Жара убила 4000 человек в Испании, более 1000 - в Португалии. В Германии в течение трех месяцев лета от жары умерло почти 4 500 человек, а в Великобритании — более 3 200. В ВОЗ ожидают, что эти цифры будут расти.
За период с 1961 по 2021 годы температура в Европе повышалась со средней скоростью около 0,5 °C за десятилетие. Согласно отчету Всемирной метеорологической организации, этот регион нагревается быстрее всего на Земле.
За предыдущие 50 лет в Европе экстремальные температуры повлекли более 148 000 смертей.
Напомним, верх Темзы переместился более чем на 8 километров ниже по течению из- за аномальной жары в Великобритании.